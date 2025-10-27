ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ ຫວຽດນາມ ວິທະຍາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ ຫວຽດນາມ ວິທະຍາ ຄັ້ງທີ 7.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກຮຽນຮູ້ໄດ້ລົງເລິກບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ມີລັກສະນະໂຄງປະກອບ, ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດສຳລັບອະນາຄົດຂອງ ຫວຽດນາມ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ໃນວິວັດການວາງແຜນກຳນົດທິດທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາປະເທດຊາດ, ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຮັບຟັງຄຳເຫັນຕີລາຄາດ້ານວິທະຍາສາດເອກະລາດ, ເຂັ້ມງວດ, ມີເຈດຕະນາດີ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ດ້ວຍຈິດໃຈຄວາມຮັກແພງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງດ້ວຍຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ, ໄຈ້ແຍກນະໂຍບາຍໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານວິທະຍາສາດ, ມີຂໍ້ສະເໜີແນະຢ່າງລະອຽດ, ແທດຈິງ, ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.