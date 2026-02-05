Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ດຳເນີນການພົບສົນທະນາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ສປປ.ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ.

 

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ການນຳ 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ຝ່າຍຕ້ອງຮີບເຮັ່ງ, ເດັດດ່ຽວຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດຖະບານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກກວ່າໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຍາວນານຢູ່ແຕ່ລະຝ່າຍ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນສ້າງແຜນການ ແລະ ຈັດບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ, ບັນດາກົນໄກອະນຸພາກພື້ນ; ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ແລະ ຮັກສາສຽງເວົ້າລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດຂອງພາກພື້ນ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ ໄຊສົມພອມ ພົມວິຫານ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ.

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງການນຳ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກຳມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດເປັນປະຈຳ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

