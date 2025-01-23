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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈູດທູດໄຕ້ທຽນອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ທ່ານສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມຮູ້ບູນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຜົນງານ, ການອຸທິດສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈູດທູດໄຕ້ທຽນອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025 ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (03 ກຸມພາ 1930 – 03 ກຸມພາ 2025), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຈູດທູບໃຕ້ທຽນອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ. ທ່ານສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມຮູ້ບູນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຜົນງານ, ການອຸທິດສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່. ພ້ອມທັງໝັ້ນໝາຍວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນເພື່ອພ້ອມກັບທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາ ເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ, ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດຢູ່ WEF Davos

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດຢູ່ WEF Davos

ບັນດາສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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