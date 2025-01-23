ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈູດທູດໄຕ້ທຽນອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025 ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (03 ກຸມພາ 1930 – 03 ກຸມພາ 2025), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຈູດທູບໃຕ້ທຽນອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ. ທ່ານສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມຮູ້ບູນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຜົນງານ, ການອຸທິດສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່. ພ້ອມທັງໝັ້ນໝາຍວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນເພື່ອພ້ອມກັບທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາ ເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ, ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ.