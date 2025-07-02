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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນຂົວຕໍ່ເປັນຕາຍລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ຕາແສງໃນຮູບແບບໃໝ່

"ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນລະບົບເສັ້ນປະສາດສູນກາງ, ແມ່ນຂົວຕໍ່ເປັນຕາຍລະຫວ່າງແຂວງ ກັບ ຕາແສງ ໃນຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່..."
  ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: N.H.)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຊຸມເດືອນທ້າຍປີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 8 ບັນຫາຈຸດສຸມທີ່ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດນັບແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ. ໃນນັ້ນ, ຫົວໜ້າບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການໝູນໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ.

“ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນລະບົບເສັ້ນປະສາດສູນກາງ, ແມ່ນຂົວຕໍ່ເປັນຕາຍລະຫວ່າງແຂວງ ກັບ ຕາແສງ ໃນຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່; ຕ້ອງກາຍເປັນສູນຂໍ້ມູນໃຫຍ່ເພື່ອສັງລວມ, ວິເຄາະວິໄຈ, ແຈ້ງເຕືອນສະພາບການຢ່າງວ່ອງໄວ, ບໍ່ປະໃຫ້ຂໍ້ມູນຫວ່າງ, ບໍ່ມີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນຮູບແບບບໍລິຫານສອງຂັ້ນນີ້ ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື

ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື

ທ່ານປະທານ Attilio Fontana ຕີລາຄາສູງເລື່ອງໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ
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