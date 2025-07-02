ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນຂົວຕໍ່ເປັນຕາຍລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ຕາແສງໃນຮູບແບບໃໝ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຊຸມເດືອນທ້າຍປີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 8 ບັນຫາຈຸດສຸມທີ່ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດນັບແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ. ໃນນັ້ນ, ຫົວໜ້າບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການໝູນໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ.
“ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນລະບົບເສັ້ນປະສາດສູນກາງ, ແມ່ນຂົວຕໍ່ເປັນຕາຍລະຫວ່າງແຂວງ ກັບ ຕາແສງ ໃນຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່; ຕ້ອງກາຍເປັນສູນຂໍ້ມູນໃຫຍ່ເພື່ອສັງລວມ, ວິເຄາະວິໄຈ, ແຈ້ງເຕືອນສະພາບການຢ່າງວ່ອງໄວ, ບໍ່ປະໃຫ້ຂໍ້ມູນຫວ່າງ, ບໍ່ມີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນຮູບແບບບໍລິຫານສອງຂັ້ນນີ້ ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໄດ້.