ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່: ຮີບເຮັ່ງດຳເນີນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຢ່າງຮອບດ້ານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຖືວ່າ, ພ້ອມກັບການຟື້ນຟູຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ດ້ວຍລະດັບເຕີບໂຕສູງ; ສະພາບການເມືອງ - ສັງຄົມມີສະຖຽນລະພາບ; ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ເປີດກວ້າງ, ປັບປຸງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີປາໄສ. ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2025 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນປີສຸດທ້າຍຂອງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025, ເປັນປີເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸ, ໄປເຖິງສຸດໝາຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ຕ້ອງເປັນເອກະພາບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳກ່ຽວກັບຄວາມຮີບເຮັ່ງຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫຼຸບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ເປັນເອກະພາບໂດຍຖືວ່າ ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ, ເດັດດ່ຽວ, ເດັດຂາດ, ປະຕິວັດ, ຮອບດ້ານກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ທົດສະວັດ ວັດທະນາຖາວອນ, ເຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຊາວ ຫວຽດນາມ ມີຄຸນນະທາດຢ່າງພຽງພໍ, ມີກຳລັງຄວາມສາມາດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ.