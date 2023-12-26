ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ່ງການນຳພາ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ານການທະຫານ, ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄະນະພັກກອງທັບປີ 2023, ກຳນົດທິດທາງ ໜ້າທີ່, ມາດຕະການນຳພາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຍັງມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ຄະນະພັກກອງທທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ, ທົ່ວກອງທັບ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ດ້ວຍໝາກຜົນສູງກ່ວາປີ 2022 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫຼາຍໜ້າທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ. ບົນພື້ນຖານໄຈ້ແຍກສະພາບການພາກພື້ນ, ໂລກ, ພາຍໃນປະເທດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ໄດ້ກຳນົດບາງໜ້າທີ່, ມາດຕະການຈຸດສຸມນຳພາ, ຊີ້ນຳປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ດ້ານການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີໄຊ. ໃນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນ, ຕີລາຄາ, ຄາດຄະເນ ສະພາບການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພັກ, ລັດ ແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີຢ່າງທັນການ, ບໍ່ປະໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບ, ກະທັນຫັນ, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ເອກະພາບ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດ. ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນຮ່າງກ່ຽວກັບການທະຫານປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຈຸດສຸມແມ່ນມະຕິສູນກາງຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XIII ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນຊາດ ໃນສະພາບການໃໝ່; ບັນດາມະຕິ, ຂໍ້ສະຫລຸບຂອງສູນກາງ, ກົມການເມືອງ ແລະ ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ປີ 2024.