Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ສ້າງວັດທະນະທຳ, ຊື່ຕົງບໍລິສຸດ, ບໍ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ບໍ່ໃຫ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີວ່າ ຄະນະຊີ້ນຳບັນດາຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນ ສືບຕໍ່ຊາບຊຶມ, ຮັບຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ, ພາລະໜ້າທີ່...
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: Trí Dũng – TTXVN )

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກກັບ 63 ສະຖານທີ່ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະຫລຸບ 1 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີວ່າ ຄະນະຊີ້ນຳບັນດາຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນ ສືບຕໍ່ຊາບຊຶມ, ຮັບຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ, ພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດຂອງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ; ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳຕ້ອງມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ແໜ້ນແຟ້ນ, ມີແບບມີແຜນ, ຮັບປະກັນຄວາມແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນລະອຽດ. ຫວນຄືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ພາຍຫຼັງສ້າງຕັ້ງເປັນເວລາ 1 ປີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນ ທັງ 63/63 ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ; ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ ໃນວຽກງານພົບເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຢູ່ຮາກຖານ:

“ອາດສາມາດເຫັນວ່າ ໝາກຜົນຂອງການພົບເຫັນ, ແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງບັນດາຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ. ນັບແຕ່ເວລາສ້າງຕັ້ງມາຮອດປະຈຸບັນ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ ຮ້ອງຟ້ອງດຳເນີນ 530 ຄະດີ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 1,5 ເທື່ອເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນຄະດີຂອງປີ 2021”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ບ້ວງສິນເຊື່ອສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ບ້ວງສິນເຊື່ອສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2023 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຕໍ່ໜ້າສະພາບການເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top