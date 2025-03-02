ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວເຕືອນຜົນຕາມມາຂອງເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຫລຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງປະເທດ
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ສຳນັກງານຂອງ ສປຊ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ ອາເມລິກາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ກ່າວເຕືອນ ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຫລຸດຜ່ອນຫລາຍສົມຄວນບັນດາບ້ວງຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ພັດທະນາ ຈະກໍ່ຜົນຕາມມາຢ່າງຫນັກຫນ່ວງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງນັບລ້ານໆຄົນຢູ່ທຸກແຫ່ງໃນໂລກ. ທ່ານຍັງເນັ້ນຫນັກວ່າ: ຄວາມຕັດສິນຂອງອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຫລຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫລືອ ພວມສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຫລາຍໂຄງການສຳຄັນ”, ໃນນັ້ນ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫນູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ, ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ້ານການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເລັ່ງລັດ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາຄືນ ຂໍ້ຕົກລົງຫລຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຖືວ່າ: ສິ່ງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ບົດບາດມະນຸດສະທຳຂອງ ອາເມລິກາ ລົງ ແລະ ພາໄປເຖິງຜົນຕາມມາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບບັນດາຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສຳລັບສະຖຽນລະພາບຂອງທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ທ່ານ Antonio Guterres ກໍ່ຢືນຢັນ ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເພື່ອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເປັນຫລາຍຮູບແບບບັນດາແຫລ່ງການອຸປະຖຳຂອງຕົນ.