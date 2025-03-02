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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວເຕືອນຜົນຕາມມາຂອງເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຫລຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງປະເທດ

ວັນທີ 28 ກຸມພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ກ່າວເຕືອນ ເລື່ອງລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ຫລຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງປະເທດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂລກ “ອ່ອນແອລົງ, ຫນ້ອຍສຸດແມ່ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນກໍ່ຫລຸດລົງ”
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊAntonio Guterres ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຂ່າວຢູ່ ນິວຢອກ. (ພາບ: Kyodo/TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ສຳນັກງານຂອງ ສປຊ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ ອາເມລິກາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ກ່າວເຕືອນ ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຫລຸດຜ່ອນຫລາຍສົມຄວນບັນດາບ້ວງຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ພັດທະນາ ຈະກໍ່ຜົນຕາມມາຢ່າງຫນັກຫນ່ວງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງນັບລ້ານໆຄົນຢູ່ທຸກແຫ່ງໃນໂລກ. ທ່ານຍັງເນັ້ນຫນັກວ່າ: ຄວາມຕັດສິນຂອງອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຫລຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫລືອ ພວມສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຫລາຍໂຄງການສຳຄັນ”, ໃນນັ້ນ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫນູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ, ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ້ານການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເລັ່ງລັດ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາຄືນ ຂໍ້ຕົກລົງຫລຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຖືວ່າ: ສິ່ງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ບົດບາດມະນຸດສະທຳຂອງ ອາເມລິກາ ລົງ ແລະ ພາໄປເຖິງຜົນຕາມມາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບບັນດາຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສຳລັບສະຖຽນລະພາບຂອງທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ທ່ານ Antonio Guterres  ກໍ່ຢືນຢັນ ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເພື່ອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເປັນຫລາຍຮູບແບບບັນດາແຫລ່ງການອຸປະຖຳຂອງຕົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ເຫັນດີ ເລື່ອງມົດສະກູແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ

ອາເມລິກາ ເຫັນດີ ເລື່ອງມົດສະກູແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ

ລັດຖະບານ ລັດເຊຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການຈາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ. ຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ແລ້ວ, ທ່ານ Aleksandr Darchiev ຈະເດີນທາງເຖິງ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນໂດຍໄວ ເພື່ອຮັບຫນ້າທີ່ນີ້.
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