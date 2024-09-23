ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ນິວຢອກ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊູດທີ 79
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ J.F.Kenedy, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.
ສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ໄດ້ເຕົ້າໂຮມການນຳສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື, ວາງແຜນກຳນົດໃນການພັດທະນາຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສສົ່ງສານໃຫຍ່, ສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດຕໍ່ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນໂລກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຈະດຳເນີນບັນດາການພົບປະ 2 ຝ່າຍຢູ່ນອກບັນດາເຫດການໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ຢ້ຽມຢາມຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ພົບປະກັບການນຳບັນດາການນຳອຳນາດການປົກຄອງ, ພັກ ແລະ ຫົວໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດສຳຄັນອື່ນຈຳນວນໜຶ່ງ.