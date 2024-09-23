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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ນິວຢອກ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊູດທີ 79

ສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ໄດ້ເຕົ້າໂຮມການນຳສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື, ວາງແຜນກຳນົດໃນການພັດທະນາຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ J.F.Kenedy (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ J.F.Kenedy, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.

ສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ໄດ້ເຕົ້າໂຮມການນຳສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື, ວາງແຜນກຳນົດໃນການພັດທະນາຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສສົ່ງສານໃຫຍ່, ສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດຕໍ່ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນໂລກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຈະດຳເນີນບັນດາການພົບປະ 2 ຝ່າຍຢູ່ນອກບັນດາເຫດການໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ຢ້ຽມຢາມຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ພົບປະກັບການນຳບັນດາການນຳອຳນາດການປົກຄອງ, ພັກ ແລະ ຫົວໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດສຳຄັນອື່ນຈຳນວນໜຶ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ໂອ​ກາດ​ປະ​ຫວັດ​ສາດເພື່ອ​ນຳ​ໂລກ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ສ​ະ​ໄໝ​ໃໝ່, ສັງ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ໂອ​ກາດ​ປະ​ຫວັດ​ສາດເພື່ອ​ນຳ​ໂລກ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ສ​ະ​ໄໝ​ໃໝ່, ສັງ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ທີ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໄຂ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດຂອງ ສປຊ.
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