  ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລມ, ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ. (ພາບ: VNA)  

“ເຊີນ​ລາ ຕ້ອງວາງ​ແຜນຜັງ “4 ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, 2 ຂົ້ວ​ເຕີບ​ໂຕ, 7 ແລ​ວ​ພັດ​ທະ​ນາ”. ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ຄະ​ນ​ະ​ພັກ​ແຂວງ ເຊີນ​ລາ, ໃນ​ຕອ​ນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 16 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ແຂວງ​ເຊີນ​ລາ, ກ່ຽວ​ກັບ​ໝາກ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ພັກ; ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ​ຄັ້ງ​ທີ 16, ອາ​ຍຸ​ການ 2025 – 2030; ບັນ​ດາ​ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ມະ​ຕິ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສູນ​ກາງໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ 6 ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2026.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ພັກ​ແຂວງ ເຊີນ​ລາ ສຸມ​ໃສ່ນຳ​ພາ, ​ຊີ້​ນຳ 8 ໝວດ​ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ໃນ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ, ກຳ​ນົດ​ແຈ້ງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ ເຊີນ​ລາ ຢ​ູ່​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​.

“ບໍ່​​ເອົາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຊີ​ວິດ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ລະ​ບຽບ​ວິ​ໄນ​ການ​ຄຸ​້ມ​ຄອງໄປ​ແລກ​ເອົາ​ການຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ. ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເລື່ອງ ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຊີ​ວະ​ພາບ, ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ ແລະ ​ການທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເຂດ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ແຮງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ລັງ​ງານ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເຂດ​ໜອງ ແລະ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ​ຂອງ ລາວ. ທາງ​ແຂວງບໍ່​ອາດ​ບັນ​ລຸ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​​ໂດຍ​ການ​ແລກດ້ວຍ​ທຸກ​ຢ່າງ ຫາກ​​ຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ຂຸດ​ຄົ້​ນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ເສີມ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ແຮງ​ປຽບ​ທຽບ, ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ”.

ໂດຍ​ຊີ້​ແຈ້ງ​ທັດ​ສະ​ນະ, ຕ້ອງ​ຖ​ື​ການ​ພັດ​ທະ​ນ​າ​ມະ​ນຸດ, ການ​ສຶກ​ສາ, ການຮັບ​ປະ​ກັນເຂດ​ຊຸມ​ຊົນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໃສ່​ໃຈ​ວ່າ:

“ປະ​ຕິ​ບັດ​ການກວດ​ພະ​ຍາດ​ປະ​ຈຳ​ໄລ​ຍະ​ໂດຍບໍ່​ເກັບ​ຄ່າ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 1 ປີ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ; ສ້າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ. ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່​ແລະ​ນາມ​ສະ​ກຸ​ນ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ. ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ຮຽນ​​ກິນນອນ​ຫຼາຍ​ຊັ້ນລະ​ດັບ 13 ແຫ່ງ, ຕ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ; ສ້າງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ໃນ​ການ​​ຮຽນ, ການສອນ​, ບັນ​ດາ​ທັກ​ສະ ແລະ ໂອ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ຮຽນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ”.