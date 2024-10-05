ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຝລັ່ງໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19 ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ຝລັ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ຕຸລາ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19 ແລະ ດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ຝລັ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 03 – 07 ຕຸລາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ຝລັ່ງ Emmanuel Macron.
ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19 ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ຢືນຢັນບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກຫຼັກແຫຼ່ງຂອງປະຊາຄົມໃຊ້ພາສາຝລັ່ງ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ກໍຄືການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະຊາຄົມໃຊ້ພາສາຝລັ່ງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນເວົ້າລວມ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສ.ຝລັ່ງ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງໄລຍະ 22 ປີ, ເພື່ອນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ.