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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ”

ລາຍການໄດ້ເພື່ອຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄຸນຄ່າແກ່ນສານ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄຳພິໄນກຳປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາບິ່ງ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ”, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (1969 – 2024) ແລະ  55 ປີ ເພີ່ນ ຈາກໄປ (02 ກັນຍາ 1969 – 02 ກັນຍາ 2024). ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ.

ລາຍການໄດ້ເພື່ອຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄຸນຄ່າແກ່ນສານ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄຳພິໄນກຳປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ. 55 ປີທີ່ ເພີ່ນ ຈາກໄປ, ແຕ່ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄຳພິໄນກຳທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງ ເພີ່ນ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ນຳພາທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວຢືດໝັ້ນ ແລະ ສືບທອດພາລະກິດປະຕິວັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊິ່ງ ເພີ່ນ ໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງລະດັບຊາດ “ຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ - ຄຸນຄ່າ ແລະ ພະລັງຊີວິດຕະຫຼອດໄປ”. ງານວາງສະແດງຮັບໃຊ້ຜູ້ມາຢ້ຽມຊົມແຕ່ວັນທີ 30 ສິງຫາ ຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ-ໄທ

ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ-ໄທ

3 ແຂວງ ໄດ້ແນະນຳຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 3 ແຂວງ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບບາງເນື້ອໃນຮ່ວມມືກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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