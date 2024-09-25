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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າ ອາເມລິກາ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ, ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ຈະຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ ນິວຢອກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ໂດຍສະພາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC), ຫ້ອງການການຄ້າ ອາເມລິກາ (USCC) ແລະ ສະພາວິສາຫະກິດເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈລວມ (BCIU) ສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຈັດຂຶ້ນ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ, ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ຈະຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານຫວັງວ່າ, ບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ ຈະຄົ້ນຄວ້າ, ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດ, ຄື: ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ; ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຊິບ, ປັນຍາປະດິດ (AI), ພະລັງງານທົດແທນ, ການເງິນ, ສາທາລະນະສຸກ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ຮັບຮອງເອົາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມເອກະສານຈຳນວນໜຶ່ງລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Sok Chenda Sophea, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດທີ 79 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ.
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