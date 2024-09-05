ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນ “ເປັນເສນາທິການເກັ່ງ, ຮັບໃຊ້ເປັນຢ່າງດີ”
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ກັນຍາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ເຊີດຊູໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ເປັນເສນາທິການເກັ່ງ, ຮັບໃຊ້ເປັນຢ່າງດີ”.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊົມເຊີຍສະມາຊິກກຳມະບານ, ລັດຖະກອນ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຈັດການຜັນຂະຫຍາຍຂະບວນການເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຍ້ອງຍໍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ 150 ຄົນໃນຂະບວນການ “ເປັນເສນາທິການເກັ່ງ, ຮັບໃຊ້ເປັນຢ່າງດີ”. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາ, ມີພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ; ຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ຕາມກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ມີລາຍຮັບສູງ. ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດນັ້ນຢ່າງມີໄຊ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ຍາດແຍ່ງກຳລັງແຮງຈາກຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ, ແຫຼ່ງກຳລັງມະນຸດແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງພາຍໃນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ໃນໜ້າທີ່, ວຽກງານປະຈຳວັນ, ຈາກການເປັນເສນາທິການບັນດາແຜນນະໂຍບບາຍ, ນະໂຍບາຍມະຫາພາກ, ຕະຫຼອດຮອດວຽກງານບໍລິຫານ, ຮັບໃຊ້ລະອຽດ, ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຮັບຟັງປະຊາຊົນ, ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ, ເຖິງຖອງ, ມີປະສິດທິຜົນບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການດຳລົງຊີວິດ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ. ຕ້ອງຖືຕົນເອງເປັນປະຊາຊົນຈຶ່ງໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສະເໜີແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານມີປະສິດທິຜົນໄດ້”.