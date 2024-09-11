ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປະດັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ແກ່ກົມໃຫຍ່ເຕັກນິກ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ເຕັກນິກ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (10 ກັນຍາ 1974 – 10 ກັນຍາ 2024) ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະດັບຫຼຽນໄຊ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກົມໃຫຍ່ເຕັກນິກ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີຜ່ານມາ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ໃນສັງກະລາດໃໝ່, ຂະແໜງເຕັກນິກການທະຫານຕ້ອງນຳໜ້າກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການ, ກົມກອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກກອງທັບ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການທະຫານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂພິເສດສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ; ກ່ຽມພ້ອມຮັບການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນວຽກງານເຕັກນິກການທະຫານ, ພ້ອມທັງຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ຫັນປະເທດຊາດເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ.