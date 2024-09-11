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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປະດັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ແກ່ກົມໃຫຍ່ເຕັກນິກ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (10 ກັນຍາ 1974 – 10 ກັນຍາ 2024) ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ປະດັບຫຼຽນໄຊ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ເຕັກນິກ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (10 ກັນຍາ 1974 – 10 ກັນຍາ 2024) ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະດັບຫຼຽນໄຊ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກົມໃຫຍ່ເຕັກນິກ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີຜ່ານມາ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ໃນສັງກະລາດໃໝ່, ຂະແໜງເຕັກນິກການທະຫານຕ້ອງນຳໜ້າກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການ, ກົມກອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກກອງທັບ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການທະຫານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂພິເສດສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ; ກ່ຽມພ້ອມຮັບການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນວຽກງານເຕັກນິກການທະຫານ, ພ້ອມທັງຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ຫັນປະເທດຊາດເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ທາງ​ລັດຖະກິດ​ຫວຽດນາມ, ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11ກັນຍາ, ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກ ​ແລະ ລັດ ລາວ ​ໄດ້​ມາ​ວາງ​ພວງມາລາ ​ແລະ ຢ້ຽມຢາມ​ສຸສານ ປະທານ​ໂຮ່ຈິ​ມິນ ​ແລະ ວາງ​ພວງມາລາ​ທີ່​ອະນຸສອນ​ສະຖານ​ວິລະ​ຊົນ ​ຜູ້ທ່ີເສຍສະຫຼະຊີວິດ ​ຢູ່​ຖະໜົນ ບັກ​ເຊີນ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
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