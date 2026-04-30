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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ກຳນົດຄືນໃໝ່ຂົງເຂດພັດທະນາ ກວາງຈິ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກວາງຈິ ຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນນັ້ນກຳນົດຂົງເຂດພັດທະນາຂອງແຂວງຄືນໃໝ່
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳ​ເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)  

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 29 ເມ​ສາ, ຢູ່​ແຂ​ວງ ກວາງ​ຈິ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາ​ມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ພັກ​ແຂວງ ກວາງ​ຈິ ກ່ຽວ​ກັບ​ໝາກ​ຜົນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ, ຂໍ້​ສະ​ຫຼຸບ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ, ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 2026 – 2030 ແລະ ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ 2 ຂັ້ນ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ແຂວງ.

ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ກວາງ​ຈິ ຕ້ອງສຸມໃສ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ໃນ​ນັ້ນ​ກຳ​ນົດ​​ຂົງ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ແຂວງຄືນ​ໃໝ່:

“ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ຢ່າງ​ແຮງ, ລວມ​ມີ: ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທະ​ເລ, ພະ​ລັງ​ງານ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສູງ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ. ນຳ​ໃຊ້​ບົດ​ບາດ​ປະ​ຕູ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລຂອງ​ແລວ ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ - ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ, logistics, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ປຸງ​ແຕ່ງ… ໃນ​ນັ້ນ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ ແລະ ເຂດ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ຕ້ອງ​ກາຍ​ເປັນ​ແກ່ນ​ສານ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງ​ແທ​້​ຈ​ິງ. ເດັດ​ດ່ຽວ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກໃນ​ປີ 2026, ແຕ່​ຕ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ, ອີງ​ໃສ່​ສະ​ມັດ​ສະ​ພາບ, ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບົດ​ບາດເປັນເຈົ້າການ​ຂອງ​ງົບ​ປະ​ມານ​ສູນ​ກາງ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບົດ​ບາດເປັນເຈົ້າການ​ຂອງ​ງົບ​ປະ​ມານ​ສູນ​ກາງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 29 ເມ​ສາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026, ທິດ​ທາງ, ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.
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