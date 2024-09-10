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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ພັນລະຍາ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ, ປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ 2 ທ່ານ ແລະ ການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ປະເທດ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ພັນລະຍາ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ພັນລະຍາ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ. ການຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 13 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ.

ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ, ປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ 2 ທ່ານ ແລະ ການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

“ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳ 2 ພັກ, 2 ລັດ ຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະພັກ, ແຕ່ລະປະເທດ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ, ຕີລາຄາບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນວາງອອກທິດທາງ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ຂອງ 2 ພັກ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.”

ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີ 241 ໂຄງການລົງທຶນຢູ່ ລາວ, ດ້ວຍຈຳນວນທຶນຈົດທະບຽນກວ່າ 5,5 ຕື້ USD, ຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈຳນວນປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນທີ່ລົງທຶນຢູ່ ລາວ. ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ບັນລຸ 779,6 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 11% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ນາ​ລີ ສີ​ສຸ​ລິດ ພັນ​ລະ​ຍາຂອງທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ນາ​ລີ ສີ​ສຸ​ລິດ ພັນ​ລະ​ຍາຂອງທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກັນຍາ, ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢູ່ຖະໜົນ ທ່ຽນກວາງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານນາງ ໂງທິເມິ້ນ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ໄດ້ຈູດທູບໃຕ້ທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
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