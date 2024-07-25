ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ: ບັນດາຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີງາມກ່ຽວກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຊົມຈຳທີ່ດີງາມໃນການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ນັກກອມມູນິດຈົ່ງຮັກພັກດີ, ການນຳດີເລີດຂອງ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄັ້ງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ແບ່ງປັນວ່າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນຜູ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທິດສະດີຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ມີຫຼາຍບົດຮຽນຕົວຈິງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງໄດ້ພິສຸດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ.
ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກໍ່ສ້າງນັ້ນ, ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ພັກກຳອຳນາດ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນພັກກຳອຳນາດ ລ້ວນແຕ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນບັນດາບົດທິດສະດີຕົວຈິງເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຂຽນ.
ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳບັນດາຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ກໍ່ຍ້ອນບັນດາຄຳເວົ້ານັ້ນແມ່ນເລີ່ມມາຈາກດວງໃຈຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນສະຫາຍ, ເປັນອ້າຍນ້ອງ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຫາຍາກ, ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນໂລກ.