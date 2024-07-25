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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ: ບັນດາຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີງາມກ່ຽວກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນຜູ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທິດສະດີຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ມີຫຼາຍບົດຮຽນຕົວຈິງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງໄດ້ພິສຸດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຊົມຈຳທີ່ດີງາມໃນການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ນັກກອມມູນິດຈົ່ງຮັກພັກດີ, ການນຳດີເລີດຂອງ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄັ້ງ.

 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ແບ່ງປັນວ່າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນຜູ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທິດສະດີຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ມີຫຼາຍບົດຮຽນຕົວຈິງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງໄດ້ພິສຸດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ.

ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກໍ່ສ້າງນັ້ນ, ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ພັກກຳອຳນາດ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນພັກກຳອຳນາດ ລ້ວນແຕ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນບັນດາບົດທິດສະດີຕົວຈິງເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຂຽນ.

ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳບັນດາຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ກໍ່ຍ້ອນບັນດາຄຳເວົ້ານັ້ນແມ່ນເລີ່ມມາຈາກດວງໃຈຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນສະຫາຍ, ເປັນອ້າຍນ້ອງ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຫາຍາກ, ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
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