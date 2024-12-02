Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເຈລະຈາ ທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ວັນທີ 1 ທັນວານີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມໂຕເລີມໄດ້ເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອເຫັນວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ພວມພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນການພົວພັນດ້ານການເມືອງນັບມື້ນັບພັດທະນາ; ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກໄດ້ມີການພັດທະນາດີ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເນັ້ນໜັກວ່າ: ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ລາວ ຍາມໃດກໍ່ສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດ ແລະ ແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງຫວຽດນາມ, ຖືວ່ານີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມໝາຍເປັນຕາຍໃນພາລະກິດປະຕິວັດ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.

ທີ່ການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບບາງຈຸດຂອງສະພາບການ ຢູ່ຫວຽດນາມ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາ ເປົ້າໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ວາງອອກ ແລະ ຕັ້ງໜ້າກະກຽມຈັດຕັ້ງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ກໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນບາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍນຊີ້ຂາດໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຫວຽດນາມ ເພື່ອນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງ ການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍ ພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ລາວຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະເສີມສ້າງສາຍພົວພັນແບບພິເສດນີ້ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາດີຂຶ້ນ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ນຳໜ້າ, ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດຫວຽດນາມ ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ໃນການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກ່ຽວກັບຫຼາຍທິດທາງສະເພາະ ແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ - ລາວ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ອັນແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ຊັບ​ຊ້ອນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ຊັບ​ຊ້ອນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງ ກົງຈັກ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນເປັນພິເສດ, ສັບສົນ, ມີລັກສະນະສະດຸ້ງໄວ, ໃນຂະນະທີ່ເວລາຍັງບໍ່ຫຼາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຕັດສິນໃຈສູງ, ເລັ່ງລັດ, ເຂັ້ມງວດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ວິທະຍາສາດ, ພາວະວິໄສ, ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈ “ມີແນວຄິດລຸລ່ວງ, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃຫຍ່ຫຼວງ, ກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ; ປະຕິບັດວຽກງານຫຍັງ ກໍຕ້ອງໃຫ້ເຖິງກົກເຖິງປາຍ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top