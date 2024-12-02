ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເຈລະຈາ ທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອເຫັນວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ພວມພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນການພົວພັນດ້ານການເມືອງນັບມື້ນັບພັດທະນາ; ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກໄດ້ມີການພັດທະນາດີ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເນັ້ນໜັກວ່າ: ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ລາວ ຍາມໃດກໍ່ສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດ ແລະ ແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງຫວຽດນາມ, ຖືວ່ານີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມໝາຍເປັນຕາຍໃນພາລະກິດປະຕິວັດ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.
ທີ່ການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບບາງຈຸດຂອງສະພາບການ ຢູ່ຫວຽດນາມ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາ ເປົ້າໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ວາງອອກ ແລະ ຕັ້ງໜ້າກະກຽມຈັດຕັ້ງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ກໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນບາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍນຊີ້ຂາດໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຫວຽດນາມ ເພື່ອນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງ ການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍ ພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ລາວຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະເສີມສ້າງສາຍພົວພັນແບບພິເສດນີ້ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາດີຂຶ້ນ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ນຳໜ້າ, ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດຫວຽດນາມ ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ໃນການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກ່ຽວກັບຫຼາຍທິດທາງສະເພາະ ແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ - ລາວ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ອັນແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.