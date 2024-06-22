ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດເຈລະຈາກັບເລຂາທິການສະພາຕ່ຳ ມາຣົກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ບຸຍວັນເກືອງ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບທ່ານ Najib El Khadi, ເລຂາທິການສະພາຕ່ຳ ມາຣົກ, ປະທານສະຫະສະມາຄົມເລຂາທິການລັດຖະສະພາໂລກ (ASGP).
ທີ່ການເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີພິຈາລະນາລົງນາມເອກະສານຊ່ວຍຈຳສະບັບໜຶ່ງເພື່ອເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະເລຂາສະພາຕ່ຳ ມາຣົກ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະຈັດກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງສະຫະສະມາຄົມ ASGP ໃນປີ 2025 ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເຊິ່ງບັນດາສະມາຊິກຂອງສະຫະສະມາຄົມສົນໃຈ; ພ້ອມທັງ, ສະເໜີແນະສ້າງກົນໄກສົມທົບກັນ, ຮ່ວມມືກັບບັນດາເລຂາທິການໃຫຍ່ລັດຖະສະພາຢູ່ກາພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
ຕີລາຄາບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້, ທ່ານ Najib El Khadi ຢືນຢັນວ່າ, ມາຮົກ ຍາມໃດກໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພົນຫຼາຍດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດກັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ; ພ້ອມທັງທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ 2 ຝ່າຍ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງກວ່າ.