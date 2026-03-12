Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ໄປກວດກາວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ແທັງຮວາ

ວຽກງານສ້າງຕັ້ງບັນດາໜ່ວຍຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງ, ສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ກະກຽມພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸຢູ່ບັນດາເຂດປ່ອນບັດໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕິດແທດກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ.
  (ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງ)  

ວັນທີ 10 ມີນາ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຕາແສງ ຝູລວງ, ແຂວງ ແທັງຮວາ ກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ແລະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031.

ທີ່ລາຍການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ເຈິ່ນຢຸຍຕຽນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ຝູລວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວຽກງານສ້າງຕັ້ງບັນດາໜ່ວຍຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງ, ສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ກະກຽມພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸຢູ່ບັນດາເຂດປ່ອນບັດໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕິດແທດກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ, ສະນັ້ນ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງບໍ່ປະໝາດໃນບໍ່ວ່າຂອດໄດ. ທຸກວຽກງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລະອຽດລະອໍ, ເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ຄວາມຄືບໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ວັນເລືອກຕັ້ງກາຍເປັນວັນບຸນຂອງທົ່ວປວງຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໄດ້ຍົກອອກແຜນການຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບນ້ຳມັນໃນເດືອນ ມີນາ, ກະກຽມແຜນການໃຫ້ແກ່ຊຸມເດືອນຕໍ່ໄປ.
