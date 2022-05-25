ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄາຍ ສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກອງປະຊຸມ WEF Davos 2022
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 52 ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ Davos, ປະເທດ ສະວິດ, ວັນທີ 23 – 24 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄາຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ບັນດາວາລະປະຊຸມກ່ຽວກັບ “ອາຊຽນ ດີຈີຕອນໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ” ແລະ ເວລາເຈລະຈາລະຫວ່າງການນຳກ່ຽວກັບການ “ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ”. ທີ່ບັນດາວາລະປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄາຍ ໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະ ແລະ ການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີການພັດທະນາຢ່າງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ ບົນພື້ນຖານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຜ່ານການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດີຈີຕອນ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຄົ້ນຄວ້າ - ພັດທະນາ, ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ…
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄາຍ ພົບປະເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ລາດເວີຍ; ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ສະວິດ; ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເປຣູ; ຕ້ອນຮັບເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD)…