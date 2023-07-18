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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະເມີນຜົນແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ

ແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານ ເຈິ່ນລືວກວາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ:VGP/Hải Minh)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ເຈິ່ນລືວກວາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະເມີນຜົນແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ ອາຍຸການ 2021 – 2030 ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງສິນໃນນ້ຳແມ່ນໜຶ່ງ ໃນ 6 ຂະແໜງເສດຖະກິດທະເລສຳຄັນ.

ແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ ໄລຍະ 2021 – 2030 ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດຂອງບັນດາປະເພດສິນໃນນ້ຳ, ອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ… ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ຜ່ານກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກ, ສະພາໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທັດສະນະ, ເປົ້າໝາຍໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ພິເສດແມ່ນການກຳນົດມາດຕະການແກ້ໄຂແຜນການນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການຕາມອັນດັບບຸລິມະສິດ ແລະ ລະອຽດກ່ວາອີກ, ຂໍຄຳເຫັນຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນສະພາ, ສ້າງສຳເນົາເອກະສານສຳເລັດເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸມັດຜ່ານ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ສ້າງເສັ້ນທາງອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບຍາວນານ

ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ສ້າງເສັ້ນທາງອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບຍາວນານ

ໃນ 20 ປີຜ່ານມາ, ຈີນ ແລະ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ຍົກສູງຈິດໃຈຂອງສົນທິສັນຍາ, ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສາມາດ.
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