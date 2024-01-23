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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດຢູ່ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: ປີ 2023, ປະເທດຊາດໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນ ເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 200 ພູດ (ພາບ: ໜັງສືພິມ ຮ່ວາບິ່ງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 200 ພູດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ.   

ກ່າວຄຳເຫັນກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: ປີ 2023, ປະເທດຊາດໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນ ເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ສຳລັບແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ: ແຂວງ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນວຽກງານລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ທຸກຍາກ, ດ້ວຍອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫລຸດລົງ 3% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022, ຊຶ່ງແມ່ນຕົວເລກເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ ຊຶ່ງຫາກບໍ່ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນໃດກໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ: ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ບັນດາຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງໄພສູງກ່ວາເພິ່ນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ພິເສດແມ່ນໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະກອບສ່ວນດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບຜູ້ວ່າການແຂວງ Fukuoka, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບຜູ້ວ່າການແຂວງ Fukuoka, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ການນຳແຂວງ Fukuoka ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.
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