ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ: ຕ້ອງລົງທຶນບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໂດຍມີຈຸດສຸມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ ອຽນບາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລິວກວາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 14 ແຂວງເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.
ໂດຍຕີລາຄາສູງວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາແຂວງເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ລົງທຶນໂດຍມີຈຸດສຸມ; ປະສານສົມທົບກັບບັນດາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອປະຕິບັດ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະຕິບັດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ອຽນບາຍ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.