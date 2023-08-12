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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ: ຕ້ອງລົງທຶນບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໂດຍມີຈຸດສຸມ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ລົງທຶນໂດຍມີຈຸດສຸມ; ປະສານສົມທົບກັບບັນດາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອປະຕິບັດ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລິວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ ອຽນບາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລິວກວາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 14 ແຂວງເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.  

ໂດຍຕີລາຄາສູງວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາແຂວງເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ລົງທຶນໂດຍມີຈຸດສຸມ; ປະສານສົມທົບກັບບັນດາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອປະຕິບັດ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະຕິບັດ.   

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ອຽນບາຍ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ: ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ

56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ: ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ

ໃນໄລຍະ 56 ປີຜ່ານມາ, ອາຊຽນ ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນຢ່າງແທດຈິງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
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