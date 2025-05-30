ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິງຢູງ ແລະທ່ານລັດຖະມົນຕີ Muto Yoji ຕົກລົງເຫັນດີຊຸກຍູ້ເລື່ອງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຫວ່າງແລ້ວນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Ishiba Shigeru. ສອງຝ່າຍກໍ່ຕີລາຄາ ສອງປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫລາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດໃຫມ່ ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ.
ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio, ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ SK, ປະທານຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ AEON ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະມີການພົບປະກັບຜູ້ວ່າການແຂວງ Mie, Ichimi Katsuyuki ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ບຳລຸງສ້າງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.