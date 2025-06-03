ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ AVSE Global
ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດຂອງ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທົ່ວໂລກ (AVSE Global).
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ AVSE Global. ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ຖັນແຖວນັກວິທະຍາສາດ, ນັກປັນຍາຊົນທົ່ວໂລກຈົ່ງສາມັກຄີ, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຂອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດບຸກບືນ ດ້ວຍບັນດາວຽກງານ, ໂຄງການລະອຽດ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ AVSE Global ສົມທົບກັບສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍ, ກະຊວງ, ຂະແໜງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳນົດທິດການຄົ້ນຄວ້າ, ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍໃຫ້ຕິດແທດກັບສະພາບຕົວຈິງ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາມາດຕະການບຸກທະລຸໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ; ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ.