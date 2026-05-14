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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມຢາຕຸກ ຕ້ອນຮັບເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມຢາຕຸກ ສະເໜີໃຫ້ 2 ນະຄອນຫຼວງຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ, ໝາກຜົນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢູ່ 2 ທ້ອງຖິ່ນ
  ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: VGP)  

ຍາມ​ໃດ​ ຫວຽດ​ນາມ ກໍ່​ສະ​ຫງວນບຸລິມະສິດ​ສູງ​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ຢືນ​ຢັນ​ຂອງ​ ທ່ານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕ​ຸກ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ, ໂດຍ​ທ່ານ ອາດ​ສະ​ພັງ​ທອງ ສ​ີ​ພັນ​ດ​ອນ, ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 12 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ​້ຍ.

ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ, ທ່ານຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕຸກ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ 2 ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂັ້ນ​ສູງ, ໝາກ​ຜົນ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ຄັ້ງ​ທີ 48 ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຮ່ວມ​ມື​ທະ​ວີ​ພາ​ຄີ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢູ່ 2 ທ້ອງ​ຖິ່ນ; ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍບົດບັນທຶກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສືບ​ຕໍ່​ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ອ​ຽດ, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງ 2 ຝ່າຍ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ກໍ່ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ສ້າງ​ເງື່ອ​ນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ສຳ​ຄັນ, ຄື: ໂຄງ​ການ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ; ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ…

ສ່ວນ​ທ່ານ ອາດ​ສະ​ພັງ​ທອງ ສ​ີ​ພັນ​ດ​ອນ, ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ 2 ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ຈະ​ບັນ​ລຸ​ໝາກ​ຜົນ​ສູງ​ສຸດ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ, ຊຸກ​ຍູ້​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ​ ໃຫ້​ຫຼາຍກວ່າ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດກາ NPT ໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດກາ NPT ໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ

ຫວຽດນາມ ຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການບູລະນະ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເວົ້າລວມ ແລະ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ເວົ້າສະເພາະ.
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