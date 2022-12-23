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ຂ່າວສານ

ທ່ານຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫ່ຍພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບ ທ່ານເລຂາທີໜຶ່ງພັກກອມມູນິດ ກູບາ, ປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ກູບາ

ການນຳທັງສອງທ່ານ ເປັນເອກະສັນກັນເພີ່ມທະວີຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ: ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
  ທ່ານຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທີໜຶ່ງພັກກອມມູນິດ ກູບາ, ປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ກູບາ . ການນຳທັງສອງທ່ານ ເປັນເອກະສັນກັນເພີ່ມທະວີຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ: ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເຊັ່ນ: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ. ທ່ານ Miguel Diaz-Canel ປະທານປະເທດ ກູບາ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ເຂົ້າບັນດາໂຄງການຢູ່ກູບາ, ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ຜະລິດສະບຽງອາຫານສິນຄ້າບໍລິໂພກ, ອຸປະໂພກ, ຂາຍສົ່ງ-ຂາຍຍ່ອຍ…

ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບພາລະກິດປະຕິວັດທີ່ເປັນທຳ ຂອງປະຊາຊົນກູບາ; ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ເຖິງວ່າ ຄັດຄ້ານນະໂຍບາຍປິດລ້ອມຂວ້ຳບາດຕ້ານ ກູບາ. ເມື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ຫັນການພົວພັນເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດ.

ສ່ວນ ທ່ານ Miguel Diaz-Canel ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບສະພາບການພາກພື້ນ ອາເມລິກາລາ-ຕິນ ແລະ ກູບາ, ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ກູບາ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ; ຢືນຢັນວ່າ ກູບາ ຍັງຢຶດໝັ້ນ, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເຊັ່ນ: ຫັນພາກສ່ວນເສດຖະກິດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ພັດທະນາຂົງເຂດການບໍລິການ ເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໂຕເສດຖະກິດຜ່ານຜ່າວິກິດການດ້ານພະລັງງານ, ບຸກບືນຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ໄປ​​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ຈີນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ໄປ​​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ວັນທີ 21 ທັນວາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Dmitry Medvedev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ປັກກິງ ແລະ ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ.
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