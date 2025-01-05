ຂ່າວສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຝະລັ່ງ
ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken ຈະພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງປະເທດນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນສຳພັນທະມິດໝັ້ນຄົງ ອາເມລິກາ- ສ.ເກົາຫຼີ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືວິທີການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ອີງຕາມບັນດາຄຸນຄ່າລວມ.
ທີ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະຢັງຢືນຄືນໃໝ່ຄວາມສຳຄັນຂອງສຳພັນທະມິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍລະຫວ່າງອາເມລິກາ, ຍິ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ.
ຢູ່ປະເທດຝະລັ່ງ, ປະເທດສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານໄປປະຕິບັດງານ, ຈະປຶກສາຫາລືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ ເອີລົບ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆໃນໂລກ.