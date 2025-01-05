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ຂ່າວສານ

ທ່ານລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ຝະ​ລັ່ງ

ແຕ່ວັນທີ 4-9 ມັງກອນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຝະລັ່ງ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ Washington, D.C (ພາບ: THX/TTXVN)

ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken ຈະພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງປະເທດນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນສຳພັນທະມິດໝັ້ນຄົງ ອາເມລິກາ- ສ.ເກົາຫຼີ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືວິທີການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ອີງຕາມບັນດາຄຸນຄ່າລວມ.

ທີ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະຢັງຢືນຄືນໃໝ່ຄວາມສຳຄັນຂອງສຳພັນທະມິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍລະຫວ່າງອາເມລິກາ, ຍິ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ.

ຢູ່ປະເທດຝະລັ່ງ, ປະເທດສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານໄປປະຕິບັດງານ, ຈະປຶກສາຫາລືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ ເອີລົບ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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