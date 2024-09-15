ຂ່າວສານ
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ພົບປະກັບຮອງປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ
ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິງ, ປະເທດຈີນ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຈາງຢຽວເຊຍ ຮອງປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີປາໄສ ຊ່ຽງຊ່ານ ປັກກິງ ຄັ້ງທີ 11 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປັກກິງ. ນະທີ່ນີ້, , ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຢືນຢັນວ່າ ຍາມໃດຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ກຽມພ້ອມກັບຝ່າຍ ຈີນ ຫັນເປັນລະອຽດ ຄວາມຮັບຮູ້ສຳຄັນໂດຍການນຳສອງພັກ, ສອງລັດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ແທດຈິງກ່ວາ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ກອງທັບສອງປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.