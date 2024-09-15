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ຂ່າວສານ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຮອງ​ປະ​ທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ

ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບ.
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຮອງ​ປະ​ທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ. (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິງ, ປະເທດຈີນ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຈາງຢຽວເຊຍ ຮອງປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີປາໄສ ຊ່ຽງຊ່ານ ປັກກິງ ຄັ້ງທີ 11 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປັກກິງ. ນະທີ່ນີ້, , ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຢືນຢັນວ່າ ຍາມໃດຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ກຽມພ້ອມກັບຝ່າຍ ຈີນ ຫັນເປັນລະອຽດ ຄວາມຮັບຮູ້ສຳຄັນໂດຍການນຳສອງພັກ, ສອງລັດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ແທດຈິງກ່ວາ.

ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ກອງທັບສອງປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ຊາ​ຄົມຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ລາວອ​ວາຍ​ໜ້າ​ມາ​ສູ່ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປະ​ຊາ​ຄົມຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ລາວອ​ວາຍ​ໜ້າ​ມາ​ສູ່ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປັດຈຸບັນ ມີຊາວຫວຽດນາມກ່ວາ 100.000ຄົນໄດ້ເລືອກເອົາລາວເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນແຫ່ງທີສອງເພື່ອສະໜິດຕິດພັນ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະແມ່ນປັນຍາຊົນ, ນັກທຸລະກິດຫຼືແມ່ນຊາວອອກແຮງງານກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຖິງວ່າຢູ່ຂະແໜງອາຊີບໃດປະຊາຊົນຫວຽດນາມຢູ່ດິນແດນລາວຍາມໃດກໍ່ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທຳການກຸສົນອວາຍໜ້າມາຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ.
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