ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ນ້ຳໃຈຂອງທ່ານນາງ Sue Lines ປະທານສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ ກໍ່ຄືການນຳອົດສະຕາລີທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຖືນີ້ແມ່ນການກະທຳອັນລ້ຳຄ່າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໄດ້ກໍຖືເປັນສຳຄັນ, ສະໜັບສະໜູນການຊູກຍູ້ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ແທດຈິງ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາເກົ່າ.
ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ລັດຖະສະພາ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານນາງ Sue Lines ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ຕໍ່ການຈາກໄປ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ, ຕີລາຄາສູງການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ເຄົາລົບການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການຕັດສິນໃຈຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນເປັນການພົວພັນຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນມີນາປີ 2024, ກໍ່ຄືຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.