Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Sue Lines ປະທານສະພາສູງອົດສະຕາລີ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີງານສົບລະດັບຊາດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ທ່ານນາງ Sue Lines ປະທານສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ນ້ຳໃຈຂອງທ່ານນາງ Sue Lines ປະທານສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ ກໍ່ຄືການນຳອົດສະຕາລີທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຖືນີ້ແມ່ນການກະທຳອັນລ້ຳຄ່າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໄດ້ກໍຖືເປັນສຳຄັນ, ສະໜັບສະໜູນການຊູກຍູ້ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ແທດຈິງ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາເກົ່າ.

ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ລັດຖະສະພາ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານນາງ Sue Lines  ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ຕໍ່ການຈາກໄປ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ,  ຕີລາຄາສູງການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ເຄົາລົບການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການຕັດສິນໃຈຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນເປັນການພົວພັນຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນມີນາປີ 2024, ກໍ່ຄືຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top