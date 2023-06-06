ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ອວຍພອນສາສະນິກກະຊົນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນໃຫຍ່ Vesak
ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນໃຫຍ່ Vesak – ຍັງເອີ້ນວ່າ ວັນບຸນ ວິສາຂະບູຊາ - ເຖິງສາສະນິກກະຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ພາວະນາໃຫ້ທຸກໆຄົນມີຄວາມຜາສຸກ.
ໃນໂອກາດວັນບຸນວິສາຂະບູຊາປີນີ້, ບັນດານັກບວດມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ປະຕິບັດການເດີນທາງນະມັດສະການທີ່ມີຊື່ວ່າ “Thudong” ດ້ວຍວິທີຍ່າງໄປເຖິງວິຫານ Borobudur ຢູ່ Magelang, Java ກາງ ຂອງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. “Thudong” ແມ່ນພິທີກຳໂດຍນັກບວດປະຕິບັດ, ເຊິ່ງແມ່ນການຍ່າງຜ່ານເສັ້ນທາງ ຍາວປະມານ 1.000 ກມ, ເພື່ອເຮັດຕາມແບບພະພູດທະເຈົ້າ. ບັນດານັກບວດປະຕິບັດການນະມັດສະການໄປຍັງ Borobudur ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ, ສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.