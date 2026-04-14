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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ອີຣານ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ

ທ່ານ Masoud Pezeshkian ກໍ່ຂອບໃຈ ລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ອີຣານ.
  ທ່ານ Vladimir Putin, ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ທ່ານ Masoud Pezeshkian, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣານ (ພາບ​ປະ​ກອບ: REUTERS/Evgenia Novozhenina)  

ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ, ທ່ານ Vladimir Putin, ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ທ່ານ Masoud Pezeshkian, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣານ ມີ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ, ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ແລະ ເນ​ັ້​ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ເລື່ອງ ຊຸກ​ຍູ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ - ການ​ທູດ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ. 2 ຝ່າຍ​ຢືນ​ຢັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ 2 ຝ່າຍ ລັດ​ເຊຍ - ອີ​ຣານ ຫຼາຍກວ່າ.

ວັງ Kremlin ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣານ ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ ອີ​ຣານ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ ຢູ່ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່​ຮັບ​ຮູ້​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ຂອງ ລັດ​ເຊຍ ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ. ທ່ານ Masoud Pezeshkian ກໍ່​ຂອບ​ໃຈ ລັດ​ເຊຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ອີ​ຣານ.

ກ່​ຽວ​ກັບ​ຝ່າຍ ລັດ​ເຊຍ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Vladimir Putin ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ປະ​ເທດນີ້​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ມ​າ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ - ການ​ທູດ, ມຸ​່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ພື້​ນ​ຖານ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຢ່າງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ຍືນ​ຍົງຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນໂຕ​ເລິມ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ທ່າ​ນໂຕ​ເລິມ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປ​ະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ທີ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Robert Fico ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ທີ່​ພວມຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.
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