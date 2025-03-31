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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ມີນາ 2025 ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢ່າງຈົບງາມ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ພົບປະກັບວົງການນັກຂ່າວ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມີນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ມີນາ 2025 ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢ່າງຈົບງາມ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ໄດ້ພົບປະກັບວົງການນັກຂ່າວ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, “ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ບຣາຊິນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະເປັນຂົວຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດບັນດາປະເທດ Mercosur - ບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມຕະຫຼາດລວມ ອາເມລິກາໃຕ້”.

     ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ທ່ານມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ມຽນມາ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ປະເທດນີ້ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.644 ຄົນ, ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບເກືອບ 2.400 ຄົນ. ປັດຈຸບັນ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຍັງພວມສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນຢູ່ນະຄອນ Mandalay, ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.
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