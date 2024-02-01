ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ ອຽນບາຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມັງກອນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ ແລະ ກຳມະກອນໃນບໍລິເວນແຂວງ ອຽນບາຍ.
ທີ່ບັນດາການພົບປະ, ອວຍພອນປີໃໝ່, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງແຂວງ ອຽນບາຍ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ທ່ານສະແດງຄວາມປະທັບໃຈເມື່ອການດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ, ຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈກໍ່ໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ສະເໜີວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ, ອຳນາດການປົກຄອງຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານໜູນຊ່ວຍສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອຶດຫິວ, ທຸກຍາກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນກັບໄປທຸກຍາກຄືນໃໝ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດໃຫ້ທຸກຄົນ, ທຸກຄອບຄົວຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະເພນີຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນກວ່າ”.