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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ອັກຊັງຕິນ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສະໜາມບິນ, ຝ່າຍ ອັກຊັງຕິນ ມີທ່ານນາງ Cecilia Todesca, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ...
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ (ພາບປະກອບຈາກ VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ກຸຍບາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Ministro Pistarini, ນະຄອນຫຼວງ Buenos Aires, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ອັກຊັງຕິນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງ Cecilia Moreau, ປະທານສະພາຕ່ຳ ອັກຊັງຕິນ, ແຕ່ວັນທີ 23 – 26 ເມສາ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສະໜາມບິນ, ຝ່າຍ ອັກຊັງຕິນ ມີທ່ານນາງ Cecilia Todesca, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານນາງ Maria Rosa Martinez, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ອັກຊິງຕິນ - ຫວຽດນາມ; ສ່ວຍຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ມີທ່ານ ເຢືອງກວັກແທັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອັກຊັງຕິນ.

ຄາດວ່າ, ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະມີການພົບປະ, ໂອ້ລົມເຈລະຈາ ສອງຝ່າຍກັບການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ອັກຊັງຕິນ; ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ; ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການເຄື່ອນໄຫວການເມືອງ ສະແດງສິລະປະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອັກຊັງຕິນ (25 ຕຸລາ 1973 – 25 ຕຸລາ 2023); ພົບປະ ແລະ ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານສະຖານທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອັກຊັງຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຄົມອາຊີບການປະມົງ ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ຈີນ ຫ້າມຫາປາຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ພຽງລຳພັງຝ່າຍດຽວ

ສະມາຄົມອາຊີບການປະມົງ ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ຈີນ ຫ້າມຫາປາຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ພຽງລຳພັງຝ່າຍດຽວ

ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2023 ຫາ ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2023, ເຊິ່ງລວມທັງເຂດທະເລໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
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