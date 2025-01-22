ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ນະຄອນ ເກີນເທີ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນລັດຖະສະພາຝະລັ່ງໂກໂຟນີ ແລະ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາຝະລັ່ງໂກໂຟນີ ກ່ຽວກັບກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີນ. ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທວເໝີນ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບລາວ; ຍາມໃດກໍ່ຢືນຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ສະໜັບສະໜູນກິດຈະການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາປະເທດລາວ.