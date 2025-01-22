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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ນະຄອນ ເກີນເທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີນ. ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີນ ແລະ ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ນະຄອນ ເກີນເທີ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນລັດຖະສະພາຝະລັ່ງໂກໂຟນີ ແລະ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາຝະລັ່ງໂກໂຟນີ ກ່ຽວກັບກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີນ. ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທວເໝີນ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບລາວ; ຍາມໃດກໍ່ຢືນຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ສະໜັບສະໜູນກິດຈະການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາປະເທດລາວ.

     ສ່ວນທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຢືນຢັນຈະສົມທົບກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມ, ພິເສດແມ່ນການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ 47 ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
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