ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ຕອບບຸນແທນຄຸນການນຳພັກ, ລັດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ໄປຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກວາງດ້າວ.
ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຢືນຢັນວ່າ, ທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (1944 – 2024) ເປັນແບບຢ່າງນັກກອມມູນິດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ອຸດົມຄະຕິເອກະລາດຂອງຊາດ. ໃນໄລຍະດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (2006 – 2011), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງ, ສຳຄັນແກ່ການຈັດຕັ້ງຍົກສູງປະສິດທິພົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກວາງດ້າວ (1921 – 1999), ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຢືນຢັນວ່າ, ທ່ານ ເລກວາງດ້າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ນົງດຶກແມ້ງ; ທ່ານນາງ ຕ່ອງທິຟອງ, ອະດີດຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.