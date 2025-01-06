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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ຕອບບຸນແທນຄຸນການນຳພັກ, ລັດ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ໄປຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກວາງດ້າວ.
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ໄປຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກວາງດ້າວ.

ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຢືນຢັນວ່າ, ທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (1944 – 2024) ເປັນແບບຢ່າງນັກກອມມູນິດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ອຸດົມຄະຕິເອກະລາດຂອງຊາດ. ໃນໄລຍະດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (2006 – 2011), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງ, ສຳຄັນແກ່ການຈັດຕັ້ງຍົກສູງປະສິດທິພົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ.

ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກວາງດ້າວ (1921 – 1999), ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຢືນຢັນວ່າ, ທ່ານ ເລກວາງດ້າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ນົງດຶກແມ້ງ; ທ່ານນາງ ຕ່ອງທິຟອງ, ອະດີດຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

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ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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