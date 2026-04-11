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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈິນຕະນາການການຕ່າງປະເທດໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ
  (ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ )  
  (ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ )  

ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ ນາງ Tulia Ackson, ​ປະທານ​ ສະພັນລັດຖະສະສາກົນ (IPU), ທ່ານ Martin Chungong, ເລຂາທິການໃຫຍ່ IPU, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 152 ຂອງ IPU ຢູ່ ອິດສະຕານບູນປະເທດ ຕວັກກີດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຝ່າຍຢູ່ ຕວັກກີ ແລະ ຢ້ຽຢາມປະເທດ ສ.ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 11  17 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈິນຕະນາການການຕ່າງປະເທດໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະັບສະໜູນຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເລື່ອງຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ IPU; ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື​​ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນທີ່ງານບຸນປີໃໝ່ບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ

ການເຄື່ອນໄຫວຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນທີ່ງານບຸນປີໃໝ່ບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ

ງານບຸນປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຈຳປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດໃນ ອາຊຽນ
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