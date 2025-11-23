Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການສ້າງກົດໝາຍຄັ້ງທີ 1

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ມະຕິຫຼາຍສະບັບ, ດ້ວຍນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດຢ່າງທັນການ
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ການສ້າງກົດໝາຍຄັ້ງທີ 1 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນທົດສະວັດໃໝ່”.

        ກ່າວຄຳເຫັນໄຂເວທີປາໄສ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ມະຕິຫຼາຍສະບັບ, ດ້ວຍນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດຢ່າງທັນການ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນ ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟືອຍ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຮັບປະກັນທຸກກົດໝາຍລ້ວນແຕ່ແມ່ນເລີ່ມມາຈາກຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄວາມຮຽກຮ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ນຳລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍໃຫ້ກາຍເປັນທ່າແຮງແກ່ງແຍ້ງ, ເປັນກຳລັງໜູນການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ກຳນົດວ່າ ການສ້າງກົດໝາຍແມ່ນ “ຂອດບຸກທະລຸ ຂອງການບຸກທະລຸ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

