ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ: “ສ້າງລະບົບການເມືອງແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໄລຍະປະຈຸບັນ”
ວຽກງານແນວຄິດການເມືອງແມ່ນແຖວໜ້າ, ເຖິງວ່າໂລກມີການປ່ຽນແປງຄືແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກຕ້ອງຢຶດໝັ້ນ, ເຊື່ອໝັ້ນເຂົ້າໃນການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ. ນີ້ແມ່ນຄຳເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກຕາແສງ ແທ້ງຊວັນ, ນະຄອນ ເກີນເທີ ຄັ້ງທີ 1, ອາຍຸການ 2025 – 2030, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ເກິນເທີ.
ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຈຸດປະສົງຂອງພັກ, ລັດ ໃນການໂຮມແຂວງ, ນະຄອນເພື່ອເປີດກວ້າງເຂດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານການບໍລິຫານສາທາລະນະທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເປັນຢ່າງດີກວ່າ.
“ເຖິງວ່າໂລກມີການປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ, ການປະທະກັນ, ສົງຄາມ, ການມ້າງເພທຳລາຍກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ, ຢືດໝັ້ນ, ເດັດດ່ຽວ. ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກຕ້ອງໝັ້ນຄົງ”.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ບັນດາຕາແສງ, ຖືຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານການບໍລິຫານສາທາລະນະໃໝ່.