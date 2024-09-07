Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ້ນ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 08 – 11 ກັນຍາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ້ນ (ພາບ: TTXVN)

ຄະນະກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການວ່າ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ້ນ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 08 – 11 ກັນຍາ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ Vyacheslav Victorovich

Volodin, ປະທານດູມາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫະພັນ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ທ່ານນາງ Valentina Ivanovna Matvienko, ປະທານສະພາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫະພັນ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ​່ນ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ ວິ​ທີ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ພາ​ຍຸ Yagi

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ​່ນ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ ວິ​ທີ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກັນຍາ, ພາຍຸອາດຈະພັດເຂົ້າເຂດພາກເໜືອ ແຕ່ແຂວງ ກ໋ວາງນິງຈົນຮອດແທັງຮວາ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຄາດຄະເນວ່າ ເຂດອ່າວພາກເໜືອຈະປະສົບກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດລະດັບ 4, ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top