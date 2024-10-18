ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝິນ ເດີນທາງມາຮອດ ສປປ ລາວ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 45
ເວລາ 14 ໂມງຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝິນ ນຳຫນ້າ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 45 (AIPA-45) ແຕ່ວັນທີ 17 -19 ຕຸລາ.
ມາຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ ສະຫນາມບິນສາກົນ ວັດໄຕ ມີ: ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສົມມາດ ພົນເສນາ, ທ່ານນາງ ວັນດີ ບຸດທະສະວົງ ຮອງຫົວຫນ້າຄະນະກຳມະການການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ອາຄົມ ປະເສີດ ຮອງເລຂານຸການສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ. ພາຍຫລັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາ.