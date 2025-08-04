Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອີຢິບ ແລະ ອັງໂກລາ

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ທັງເປັນການຢືນຢັນການພົວພັນອັນດີງາມທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເສີມສ້າງໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ສ.ອີຢິບ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Abdel Fattah Al Sisi ແລະ ພັນລະຍາ, ແຕ່ວັນທີ 03 – 06 ສິງຫາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດສ.ອັງໂກລາ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ João Manuel Gonçalves Lourenço ແລະ ພັນລະຍາ, ແຕ່ວັນທີ 06 – 08 ສິງຫາ.

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ທັງເປັນການຢືນຢັນການພົວພັນອັນດີງາມທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເສີມສ້າງໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ, ທັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢິບ, ອັງໂກລາ ແລກກປ່ຽນບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການນຳການພົວພັນໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ຕາມທິດແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງກວ່າ. ໃນສະພາບ ຫວຽດນາມ ພວມຍູ້ແຮງ, ຍົກລະດັບການພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍ, ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນລະດົມການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອີຢິບ, ອັງໂກລາ ແລະບັນດາເພື່ອນມິດ ອາຟະລິກາ ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ, ບັນດາເວທີປາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນບຸນບັນດານັກອາສາສະໜັກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີໜຶ່ງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ

ວັນບຸນບັນດານັກອາສາສະໜັກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີໜຶ່ງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ

ເຫດການແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກລະດູແລ້ງຂອງຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກສາກົນ 200 ຄົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top