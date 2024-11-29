ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ດື່ມນ້ຳຊາຢູ່ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni ແຫ່ງລາຊະອານາ ຈັກກຳປູເຈຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ ແລະ ດື່ມນ້ຳຊາ ຫວຽດນາມ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພະບາດສົມເດັດ ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບເຂດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ, ເປັນສັນຍາລັກຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງອະລິຍະທຳນັບພັນປີ. ແຫ່ງນີ້ກໍ່ເຄີຍຕ້ອນຮັບພະບໍລົມວົງສານຸວົງ Norodom Sihanouk ແລະ ພະມະເຫສີ ໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເດືອນ ທັນວາ 1995.
ເມື່ອດື່ມນ້ຳຊາກັບພະບາດສົມເດັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ບົນຖານະຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ, ພະບາດສົມເດັດ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ສາຍພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາ, ສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ການເສຍສະຫຼະໃຫ້ແກ່ກັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, 2 ຊາດ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາຍ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.