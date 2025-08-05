ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ: “ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງແມ່ນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ”
ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ຕ້ອງຍູ້ແຮງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟະລິກາ, ທີ່ການເຮັດວຽກໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກາຍໂຣ, ປະເທດ ອີຢິບ, ພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະເດີນທາງໄປຮອດ ກາຍໂຣ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ.ອີຢິບ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Abdel Fattah El-Sisi ແລະ ພັນລະຍາ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ຕາເວັນອອກກາງ - ອາຟະລິກາ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ, ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ, ຖືນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດອື່ນໆ.
“ໃນສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນທີ່ສັບສົນຄືໃນປະຈຸບັນ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພິເສດແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 8 ທ່ານປະຈຳ ອາຟະລິກາ ນອກຈາກການທູດການເມືອງແລ້ວ ຍັງມີການທູດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມອີກດ້ວຍ. ໃນສະພາບການໃໝ່ນີ້, ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ທັງເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານການທູດ, ທັງເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ”.