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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ: “ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງແມ່ນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ”

ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟະລິກາ)

ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ຕ້ອງຍູ້ແຮງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟະລິກາ, ທີ່ການເຮັດວຽກໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກາຍໂຣ, ປະເທດ ອີຢິບ, ພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະເດີນທາງໄປຮອດ ກາຍໂຣ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ.ອີຢິບ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Abdel Fattah El-Sisi ແລະ ພັນລະຍາ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ຕາເວັນອອກກາງ - ອາຟະລິກາ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ, ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ, ຖືນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດອື່ນໆ.

“ໃນສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນທີ່ສັບສົນຄືໃນປະຈຸບັນ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພິເສດແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 8 ທ່ານປະຈຳ ອາຟະລິກາ ນອກຈາກການທູດການເມືອງແລ້ວ ຍັງມີການທູດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມອີກດ້ວຍ. ໃນສະພາບການໃໝ່ນີ້, ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ທັງເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານການທູດ, ທັງເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ທ່ານ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງກ່າວ​ປາ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢູ່ ສະ​ຫະ​​ພັນ ອາ​ຣັບ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ທ່ານ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງກ່າວ​ປາ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢູ່ ສະ​ຫະ​​ພັນ ອາ​ຣັບ

ເປີດສາກບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງຫວນຄືນປະຫວັດສາດແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.
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