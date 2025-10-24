ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກວດກາວຽກງານກະກຽມ ແລະ ການ ຊ້ອມໃຫຍ່ພິທີເປີດການລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປກວດກາວຽກງານກະກຽມ ແລະ ຊ້ອມໃຫຍ່ພິທີເປີດການລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ແລະ ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ (ສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ).
ທີ່ການຊ້ອມໃຫຍ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຮັບຟັງບັນດາຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ລາຍງານໂດຍສັງລວມກ່ຽວກັບພິທີດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫຼັງກວດກາ, ຮັບຟັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນພິເສດຂອງ ຫວຽດນາມ. ສະນັ້ນ, ທຸກວຽກງານລ້ວນແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດຢູ່ລະດັບສູງສຸດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງສົມກຽດ, ແໜ້ນແຟ້ນ, ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຮອບດ້ານ, ຍ້ອນນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີສົນທິສັນຍາໃສ່ຊື່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນບັນຫາສຳຄັນພິເສດ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນມອບໃຫ້ພວກເຮົາ”.