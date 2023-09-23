ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາຕ້ອນຮັບເຈົ້າຊາຍ ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຍີ່ປຸ່ນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເຈົ້າຊາຍ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຍີ່ປຸ່ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 20 – 25 ກັນຍາ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນເຈົ້າຊາຍ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ ທີ່ກັບມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄືນອີດ ເຊິ່ງກົງກັບໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (21 ກັນຍາ 1973 – 21 ກັນຍາ 2023); ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງເຈົ້າຊາຍ ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ, ພິເສດແມ່ນການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນໂລກທີ່ນຳພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າໃນການສອນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ.
ສ່ວນເຈົ້າຊາຍ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຈົ້າຊາຍ Akishino ຖືວ່າ: ຄວາມຄ້າຍຄືກັນດ້ານວັດທະນະທຳ, ລັກສະນະຊົນຊາດ ພ້ອມກັບການຕິດພັນປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານ ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.