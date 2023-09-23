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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາຕ້ອນຮັບເຈົ້າຊາຍ ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຍີ່ປຸ່ນ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງເຈົ້າຊາຍ ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.
ທີ່ພິທີຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເຈົ້າຊາຍ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຍີ່ປຸ່ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 20 – 25 ກັນຍາ.

     ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນເຈົ້າຊາຍ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ ທີ່ກັບມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄືນອີດ ເຊິ່ງກົງກັບໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (21 ກັນຍາ 1973 – 21 ກັນຍາ 2023); ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງເຈົ້າຊາຍ ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2  ປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ, ພິເສດແມ່ນການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນໂລກທີ່ນຳພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າໃນການສອນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ.

          ສ່ວນເຈົ້າຊາຍ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຈົ້າຊາຍ Akishino ຖືວ່າ: ຄວາມຄ້າຍຄືກັນດ້ານວັດທະນະທຳ, ລັກສະນະຊົນຊາດ ພ້ອມກັບການຕິດພັນປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານ ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ພັກ​ຢູ່ Bangladesh ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ມິດ​ຕະ​ພາບ Bangladesh - ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ພັກ​ຢູ່ Bangladesh; ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ມິດ​ຕະ​ພາບ Bangladesh - ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງຈະພ້ອມກັບ Bangladesh ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຊ່ອງທາງພັກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
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