ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ປຸກລະດົມ “ບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ ຄິດເຖິງບຸນຄຸນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ”
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກຸມພາ, ຢູ່ຕາແສງ ກິມຝູ໋, ນະຄອນ ຕວຽນກວາງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ກ່າວຄຳເຫັນ ແລະ ຕີກອງພິທີປຸກລະດົມ “ບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ ຄິດເຖິງບຸນຄຸນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນເຊິ່ງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນບັນລຸໄດ້ໃນການປະຕິບັດໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້ 1 ຕື້ຕົ້ນ; ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ຕະຫຼອດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຕັດສິນຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພວມປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນຳລະດັບປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050, ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ລະດູບານໃໝ່ແມ່ນລະດູແຫ່ງການອອກໜໍ່ຈໍ່ດອກ, ແມ່ນລະດູຕັ້ງຄວາມມຸ່ງຫວັງ. ປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນການກະທຳທີ່ງາມ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ. ຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນແມ່ນຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າຝາກເຖິງອະນາຄົດ, ໃຫ້ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປ. ຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງຊີວິດໃຫ້ພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ. ນັ້ນແມ່ນການກະທຳປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບສວຍສົດງົດງາມ, ສະອາດກ່ວາ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກ, ເພື່ອໜ່ວຍໂລກສີຂຽວ”.