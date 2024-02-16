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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ປຸກລະດົມ “ບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ ຄິດເຖິງບຸນຄຸນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ”

ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ຕະຫຼອດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຕັດສິນຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມການປູກຕົ້ນໄມ້ພາຍຫຼັງການປຸກລະດົມ (ພາບ:Vũ Sinh – TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກຸມພາ, ຢູ່ຕາແສງ ກິມຝູ໋, ນະຄອນ ຕວຽນກວາງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ກ່າວຄຳເຫັນ ແລະ ຕີກອງພິທີປຸກລະດົມ “ບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ ຄິດເຖິງບຸນຄຸນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນເຊິ່ງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນບັນລຸໄດ້ໃນການປະຕິບັດໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້ 1 ຕື້ຕົ້ນ; ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ຕະຫຼອດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຕັດສິນຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພວມປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນຳລະດັບປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050, ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ລະດູບານໃໝ່ແມ່ນລະດູແຫ່ງການອອກໜໍ່ຈໍ່ດອກ, ແມ່ນລະດູຕັ້ງຄວາມມຸ່ງຫວັງ. ປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນການກະທຳທີ່ງາມ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ. ຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນແມ່ນຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າຝາກເຖິງອະນາຄົດ, ໃຫ້ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປ. ຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງຊີວິດໃຫ້ພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ. ນັ້ນແມ່ນການກະທຳປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບສວຍສົດງົດງາມ, ສະອາດກ່ວາ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກ, ເພື່ອໜ່ວຍໂລກສີຂຽວ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ນີ້ແມ່ນງານບຸນປະເພນີໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ສະໜິດຕິດພັນ, ນ້ຳໃຈຮັກມັກການອອກແຮງງານຂອງ ປຊຊ ກັບເຂດດິນແດນຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ສຶກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນໜຸ່ມ.
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